arte e letteratura il post natura di primavera

Domani segna l'inizio della primavera e il centro d’arte C.A.M.Po, diretto da Mariella Poli, apre le porte alla mostra Post Natura. La mostra propone un percorso all'aperto che combina paesaggi naturali e opere artistiche, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva e visivamente coinvolgente. La mostra rimarrà aperta fino a fine stagione, invitando il pubblico a scoprire la relazione tra natura e creatività.

Domani è il primo giorno di primavera e il centro d’arte il C.A.M.Po, guidato da Mariella Poli, ospita la mostra Post Natura, percorso "en plein air" dove la bellezza del paesaggio si unisce alla creatività. Inaugurazione alle 17. L’esposizione, che ha una connessione con la natura e con ciò che da essa si genera e si trasforma per ritrovare nuove esperienze visive, ospita le opere dell’artista Maximo Pellegrinetti (nella foto), viareggino, realizzate tra gli anni 1990 e il 2026. La materia nelle sue varianti in marmo, bronzo, resina o ferro diventa pensiero e rileva un pensiero, una narrazione plurale di strutture primordiali o antiche figurazioni, focalizzata su alberi, forme animali e anche su una dimensione tattile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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