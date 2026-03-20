Arte e Divina Commedia Carlos Garaicoa protagonista al Dantedì

In occasione del Dantedì, l'artista Carlos Garaicoa è protagonista di un evento dedicato all'intersezione tra arte e la Divina Commedia. Si conosce poco che la prima stampa della celebre opera di Dante Alighieri fu realizzata a Foligno, in Umbria. L'iniziativa mette in evidenza questa curiosità storica, collegando la produzione artistica contemporanea con un momento chiave della letteratura italiana.

Non tutti sanno che la prima copia della Divina Commedia di Dante Alighieri fu stampata in Umbria e precisamente a Foligno. Era il 1472 e oltre 500 anni più tardi nasce proprio a Foligno un comitato di coordinamento per lo studio e la promozione della prima edizione a stampa della Commedia, composto dal Comune di Foligno, dalla Cassa di Risparmio di Foligno, dal Lions Club e dalla Pro Foligno. Lo scopo è quello di realizzare iniziative culturali legate all’evento e così dal 1991 inizia l’avventura di ’ Giornate Dantesche ’. Il conto alla rovescia verso l’edizione 2026 è già iniziato. Filo conduttore di quest’anno sarà l’undicesimo canto del Paradiso, in cui Dante racconta la vita di san Francesco attraverso le parole di san Tommaso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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