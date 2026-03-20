Arsenale nel mirino Dossier dei sindacati | Situazione critica

I sindacati hanno consegnato un dossier di quattro pagine che evidenzia le criticità e le emergenze all’interno dell’Arsenale. Il documento descrive una situazione che si è aggravata nel tempo a causa di vari problemi strutturali e organizzativi. I rappresentanti dei lavoratori sottolineano le difficoltà quotidiane affrontate nel reparto. La denuncia si concentra sulla gravità delle condizioni operative e sulla necessità di interventi immediati.

Quattro pagine dense di criticità ed emergenze dell’Arsenale, frutto "di un processo di progressivo deterioramento che si è sviluppato nell’arco di più di venti anni" e la cui risoluzione "richiede una volontà politica, istituzionale, militare ed amministrativa chiara, risorse adeguate ed una visione di lungo periodo". Le hanno scritte per poi consegnarle al comandante logistico della Marina militare, l’ammiraglio Vincenzo Montanaro, i rappresentanti della Rsu di Marinarsen. Un documento in cui vengono messe a nudo le criticità dell’Arsenale, quali la carenza di personale civile e militare, l’assenza di programmazione e il deterioramento delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arsenale nel mirino. Dossier dei sindacati: "Situazione critica" Articoli correlati Ravenna, Scuole nel Mirino dei Tagli: Sindacati in Allerta per il Personale Ata e Rischio Qualità dell’Istruzione.Ravenna, Scuole a Rischio: Sindacati in Allarme per il Futuro del Personale Ata La serenità del panorama scolastico ravennate è scossa da una... Genova, il caso dei presunti dossier sui giornalisti del Secolo XIX: Bucci e il suo staff nel mirino della ProcuraA Genova la Procura apre un fascicolo dopo l'esposto del direttore del Secolo XIX su presunti report redatti dallo staff del presidente della Regione... Altri aggiornamenti su Arsenale nel mirino Dossier dei... Temi più discussi: Arsenale nel mirino. Dossier dei sindacati: Situazione critica; Sparatoria a Vignola, era partito da Bologna il portavalori finito nel mirino della banda di Cerignola; Vignola, come è stato fermato il colpo ai portavalori sull’A1: 14 arresti e base operativa smantellata. Arsenale nel mirino. Dossier dei sindacati: Situazione criticaQuattro pagine dense di criticità ed emergenze dell’Arsenale, frutto di un processo di progressivo deterioramento che si è sviluppato nell’arco di più di venti anni e la cui risoluzione richiede un ... lanazione.it Armi e munizioni in casa, sequestrato un arsenale clandestino nel CrotoneseCROTONE I Carabinieri della Stazione di Petilia Policastro, al termine di un mirato servizio di controllo del territorio e di attività investigativa svolta sotto il coordinamento della Procura della R ... corrieredellacalabria.it DA HUFFPOST Grotte, insenature e cunicoli scavati nella roccia celano l'arsenale protetto di Teheran: radar, droni sottomarini, unità d'attacco rapido. Il regime ha fatto della morfologia costiera il fulcro della sua strategia militare asimmetrica. Facendo impazzir - facebook.com facebook I video del blitz dei reparti speciali della Polizia che hanno sventato l’assalto a un portavalori nel Modenese. Nel covo ritrovato un arsenale di armi. La gratitudine agli agenti dal ministro Piantedosi. #Tg1 Elena De Vincenzo x.com