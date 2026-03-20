Il rappresentante del Tarantini Time Quotidiano ha chiesto un incremento delle assunzioni e nuovi investimenti per l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Si propone un rafforzamento dell’organico sia civile che militare e un piano di rilancio delle attività. La richiesta è stata rivolta alle autorità competenti per garantire un miglioramento delle capacità operative dell’arsenale.

Un rafforzamento dell’organico civile e militare e un piano di rilancio per l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto. Sono i punti centrali della richiesta avanzata dal sindaco Piero Bitetti al ministro della Difesa Guido Crosetto, al quale è stato chiesto un confronto diretto per individuare interventi concreti. Nel documento, il primo cittadino richiama anche la necessità di superare i limiti normativi vigenti: “a rivalutare la necessità di superare i vincoli imposti dalla legge n. 2442012, con cui sono stati tagliati posti di lavoro del personale civile e militare”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arsenale, Bitetti sollecita nuove assunzioni e investimenti

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