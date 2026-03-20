Arrestato a Villasimius | 2 anni e mezzo per reati

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri a Villasimius per scontare una condanna definitiva di due anni e mezzo. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine nel centro della cittadina. La condanna si riferisce a reati precedenti, e l’uomo è stato portato in carcere per l’esecuzione della sentenza. Nessun altro dettaglio sulle cause o sui reati contestati.

Un cittadino di 47 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri a Villasimius per scontare una condanna definitiva di due anni e mezzo. L’uomo, già condannato per reati contro il patrimonio e maltrattamenti avvenuti tra il 2016 e il 2018 nell’hinterland di Cagliari, è stato trasferito alla casa circondariale di Uta. L’operazione è stata eseguita dalla Compagnia di San Vito, che ha gestito le formalità di rito prima del trasferimento nella struttura penitenziaria. Giustizia operativa: l’esecuzione della pena nel territorio cagliaritano. L’azione dei militari si è svolta con precisione burocratica e sicurezza operativa. Il provvedimento emesso dal Tribunale non ammetteva ritardi o negoziati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arrestato a Villasimius: 2 anni e mezzo per reati Articoli correlati Leggi anche: Genny Terremoto torna in manette: arrestato per vecchi reati legati agli stupefacenti, dovrà scontare 8 anni e mezzo Gli altri reati dopo Aemilia: "Condannate Gualtieri a 13 anni e mezzo di cella"Alessandra Codeluppi Neppure la condanna in abbreviato a 12 anni per mafia nel processo Aemilia, come "promotore" della cosca Grande Aracri, lo...