Armato di accetta si nasconde nell'auto di una donna e la tiene in ostaggio a salvarla un cameriere

Un uomo incappucciato e armato di accetta si è introdotto nell’auto di una donna, ha preso in ostaggio la passeggera e ha minacciato di morte. Un cameriere che si trovava nelle vicinanze ha cercato di intervenire e ha cercato di salvare la donna. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo.

Un uomo incappucciato e armato di accetta si è intrufolato nell'auto di una donna, l'ha presa in ostaggio e minacciata di morte. A salvarla un cameriere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Armato di pistola un 89enne tiene in ostaggio moglie e badante: paura a Roma in via Cortina d'AmpezzoMomenti di paura nel pomeriggio di venerdì in via Cortina d’Ampezzo, all’altezza dell’incrocio con via Torbole, dove un anziano di 89 anni, armato,... Uomo armato ha preso in ostaggio la moglie e un’altra donnaÈ un tranquillo pomeriggio di venerdì in uno dei quartieri più eleganti di Roma, quei posti dove ti aspetti solo silenzio, traffico ovattato e... Approfondimenti e contenuti su Armato di accetta si nasconde nell 8217... Temi più discussi: Armato di accetta minaccia una donna e si infila nella sua auto. Mi hanno salvato due passanti; Romal, presa in ostaggio nell’auto e minacciata con l’accetta. Attimi di terrore a Talenti; Paura per le strade di Valle di Cadore: uomo armato di machete urla e minaccia i passanti; Armato di coltello terrorizza i clienti di un supermercato, bloccato dai Carabinieri. Romal, presa in ostaggio nell’auto e minacciata con l’accetta. Attimi di terrore a TalentiUna misteriosa aggressione a Talenti dove una donna cinquantenne si è ritrovata alla guida della sua auto in ostaggio di un uomo incappucciato e armato di accetta. La vittima ha tentato ... ilmessaggero.it Armato di accetta minaccia una donna e si infila nella sua auto. Mi hanno salvato due passantiL’aggressore arrestato poco dopo. Il racconto della vittima, una libera professionista di 64 anni: Voleva partire con me a bordo. Se non fossi stata soccorsa, non so cosa sarebbe potuto accadere ... msn.com “Generale, il tuo carro armato”: la poesia di Bertolt Brecht, tanto attuale. Perché sono parole che ci riportano alla centralità del pensiero. Specie oggi, nella nostra epoca, minacciata da guerre e intelligenza artificiale. #BertoltBrecht #brecht #poesia #guerra #u - facebook.com facebook Bari, armato di coltello rapina tre negozi in centro: arrestato 24enne rumeno, in giro con 10mila euro di refurtiva x.com