Arisa con gli occhi azzurri si prepara a Canzonissima

A poche ore dal debutto di Canzonissima, Arisa ha condiviso sui social un’immagine in cui si mostra con gli occhi azzurri, in una versione inedita di sé stessa. La cantante ha pubblicato una foto, attirando l’attenzione dei follower, prima di salire sul palco per l’appuntamento televisivo. La sua trasformazione e l’anticipazione si sono diffuse rapidamente online.

A poche ore dal debutto di Canzonissima, Arisa si è servita dei social per mostrarsi in una versione inedita. Si è scattata un selfie, sfoggiando degli inediti occhi azzurri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Openjobmetis Varese si prepara alla volata: test con Reggio Emilia e occhi su Udine e Trevisol’openjobmetis varese è tornata in palestra per una riattivazione a ritmo contenuto, in una sessione serale al Campus che segna l’avvio di una fase...

Arisa a Canzonissima“E non finisce qui”, dice Milly Carlucci nel promo in cui svela uno ad uno i partecipanti a Canzonissima, in onda da sabato 21 marzo su Rai 1.

Prima serata, tutte le canzoni - prima parte

Contenuti utili per approfondire Arisa con gli occhi azzurri si prepara...

Temi più discussi: Sanremo 2026, il testo della canzone Magica Favola di Arisa: il significato del brano; Arisa senza filtri: De Martino a Sanremo? Avrei preferito Elisa. Poi la confessione choc su Canzonissima; Sferisterio, c’è pure Arisa: in arena l’estate sarà pop con nove artisti per undici serate; Ditonellapiaga con TonyPitony vince la serata delle cover di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Arisa con Magica favola: testo e significatoArisa e Sanremo sono una storia lunga e piena di svolte: il primo colpo di fulmine arriva tra i Giovani con Sincerità, poi l’Ariston diventa casa, fino al trionfo del 2014 con Controvento. Tra musica, ... 105.net

Arisa e i tantissimi cambi di look che raccontano la sua magica favola beautyCamaleontica e trasformista, Arisa, in questi anni, ha provato l'ebbrezza dei tagli più disparati - dal bowl cut al pixie fino ad arrivare a lunghezze fluenti-, ma anche i colori capelli più diversi - ... vanityfair.it

Leggo. . Arisa non può stare senza musica. «L’unica strada che mi abbia mai fatto credere in qualcosa senza sentirmi sola». Una strada che la porta nella nuova edizione di Canzonissima. Ma prima c'è l’uscita del nuovo singolo (Il tuo profumo) e in primavera - facebook.com facebook

mi viene voglia di dirtelo che sei soltanto ridicolo fanculo già mi manchi non siamo più diamanti e poi mi viene la voglia di volare in città che non sopporto le spiagge ad agosto IL TUO PROFUMO è uscito il nuovo singolo di Arisa dopo #Sanremo2026 x.com