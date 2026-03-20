A Sestri Levante l’Arezzo ha vinto con un ampio punteggio contro il Bra, conquistando tre punti importanti in trasferta. Con questa vittoria, la squadra toscana si porta a cinque punti di vantaggio sull’Ascoli, che ha avuto il turno di riposo. Il prossimo 30 marzo si giocherà al Comunale lo scontro diretto tra le due squadre.

Sestri Levante, 20 marzo 2026 – A Sestri Levante l’Arezzo non sbaglia, vince ampiamente contro il Bra e, complice il turno di riposo dell’Ascoli, sale a +5 sui bianconeri prima dello scontro diretto da disputare al Comunale lunedì 30 marzo. E se serviva lanciare un segnale forte alla contendente diretta, gli amaranto hanno fatto anche quello, imponendosi con un rotondo 0-4 che certifica la supremazia tecnica contro la formazione piemontese. Bucchi può sorridere perché ritrova finalmente i gol che erano mancati nelle ultime uscite. Cianci e Ravasio segnano una doppietta a testa, con il barese che aggancia Gori e D’Uffici in testa alla classifica marcatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo scatenato: poker servito in trasferta. Tre punti d’oro, con un messaggio all’Ascoli

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