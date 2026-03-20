L’Arezzo ha vinto 4-0 contro il Bra a Sestri Levante, consolidando la posizione in classifica. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, dimostrando la sua efficacia in trasferta. La partita si è svolta prima dell’incontro previsto lunedì 30 contro l’Ascoli, in un match considerato importante per la classifica.

L’Arezzo si impone a Sestri Levante contro il Bra con una prova sontuosa, da vera capolista. La squadra che meglio di tutte si comporta in trasferta non ha deluso neppure questa sera, in una gara fondamentale prima della sfida di lunedì 30 contro l’Ascoli. I marchigiani avevano infatti recuperato 10 punti all’Arezzo, ma oggi gli uomini di Bucchi avevano un asso da giocare, approfittando del turno di riposo dei bianconeri. Si torna così a +5, allontanando i fantasmi intravisti in qualche remoto angolo della città durante la settimana. L’Arezzo è consapevole dell’importanza dell’incontro e parte subito forte, chiudendo il Bra nella propria metà campo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo dominante: 4-0 al Bra e allungo in classifica

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