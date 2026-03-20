archeologia e pittura venezia protagonista

Venezia si presenta in primavera con i suoi canali e palazzi storici che riflettono la luce del sole. L’archeologia e la pittura sono al centro di un evento che mette in evidenza il rapporto tra le testimonianze antiche e le opere artistiche della città. La mostra richiama l’attenzione su come il passato e l’arte si integrino nel paesaggio urbano.

di Stefano Marchetti Meravigliosa nel sole di primavera, Venezia si specchia nelle acque della laguna, con la sua storia e il suo splendore. E proprio di acque e di fonti – sacre e salutari – racconta la grande mostra Etruschi e Veneti nell’appartamento del Doge a Palazzo Ducale, dove si visiterà fino al 29 settembre. Il percorso – curato da Chiara Squarcina e Margherita Tirelli – mette in relazione le due grandi civiltà dell’Italia preromana: più di duemila anni fa mari, fiumi e sorgenti erano considerati luoghi di contatto con le divinità e spazi di guarigione, e ancora oggi molte di queste località sono apprezzate stazioni termali.. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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