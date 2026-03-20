archeo alps unisce la storia della valle e della svizzera

La storia ieri è entrata a palazzo Muzio con “Archeo ALPS – Archeologia Alpina, Luoghi, Presenze e Strategie”. Il progetto sviluppa un approccio transfrontaliero alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni archeologici nelle Alpi centrali, collegando ricerca scientifica e fruizione culturale in una prospettiva di turismo sostenibile. L’obiettivo è contribuire alla promozione dei territori coinvolti rafforzando il ruolo della cultura nello sviluppo economico delle valli alpine. Il progetto pone al centro lo studio delle fortificazioni e delle vie di comunicazione tra Tarda Antichità e Tardo Medioevo, in un’area che ricalca l’antica provincia romana della Rezia e che comprende Alto Ticino, Grigioni, Valchiavenna, Val Bregaglia e Valtellina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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