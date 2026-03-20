Dieci anni fa, un allenatore italiano pronunciò una frase che ancora risuona nel calcio:

La nuova eliminazione collettiva delle italiane in Champions League riporta al centro una domanda che nel calcio italiano torna ciclicamente: perché la Serie A continua a non riuscire a riportare a casa il trofeo più importante d’Europa? La stagione 2025-2026 si è chiusa presto per tutte: il Napoli fuori già nella fase campionato, Inter e Juventus eliminate ai playoff, mentre l’Atalanta si è fermata agli ottavi contro il Bayern Monaco, travolta da un pesante passivo complessivo di dieci reti tra andata e ritorno. Il dato resta lo stesso da anni: l’ultima italiana capace di vincere la Champions è l’Inter del 2010 allenata da José Mourinho. Da allora finali raggiunte, ma nessun successo: due volte la Juventus, due volte l’Inter, più alcune semifinali importanti come quelle di Roma e Milan. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Conte, 10 anni fa la drammatica profezia sul calcio italiano: "Che fine faremo"

Articoli correlati

La profezia di Antonio Conte sulle squadre italiane in Champions è sempre valida, anche dopo 13 anniAntonio Conte quando era allenatore della Juventus in una conferenza stampa post partita, disse che sarebbe passato tanto tempo per rivedere una...

Bagnoli, gli abitanti di Borgo Coroglio dal prefetto: “Espropriati delle nostre case 6 anni fa, che fine faremo?”I comitati degli abitanti di Borgo Coroglio oggi dal Prefetto: "Ci hanno notificato l'esproprio 6 anni fa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Antonio Conte

Temi più discussi: La profezia di Antonio Conte sulle squadre italiane in Champions è sempre valida, anche dopo 13 anni; Cagliari-Napoli, Rastelli: Quando dissi al Sorrento di prendere Conte; Infortunio Vergara, altro stop per il Napoli di Conte: comunicato ufficiale e tempi di recupero; FLASH | Tegola per il Napoli e Antonio Conte! Svelato l'esito degli esami strumentali e i tempi di recupero per Vergara.

La profezia di Antonio Conte sulle squadre italiane in Champions è sempre valida, anche dopo 13 anniAntonio Conte quando era allenatore della Juventus in una conferenza stampa post partita, disse che sarebbe passato tanto tempo per rivedere una squadra ... fanpage.it

Napoli, Conte rivela: A Napoli ho tre anni di contratto, a parte mia c’è la massima disponibilità di continuare!Antonio Conte, durante il pre-partita del match contro il Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove ha esplicitato il suo piano per il futuro con il Napoli. gonfialarete.com

Antonio Conte ha un contratto fino al 2027 con il Napoli, ma come ha evidenziato il tecnico a fine stagione si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis per prendere una decisione definitiva in vista della prossima stagione, che si spera, possa portare l - facebook.com facebook

: “ ’` ” Ospite a Off Side, Fulvio #Collovati parla così di Antonio #Conte e commenta le parole del tecnico del #Napoli sul suo futuro #Sportitalia x.com