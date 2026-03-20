Anticipo al sabato per il Centro Tecnico BM che attende alle 19 la visita di GranTorino

Il Centro Tecnico BM anticipa l’appuntamento di sabato e alle 19 riceve la visita di GranTorino. La partita si svolgerà in questa occasione e coinvolge le due squadre. L’evento è programmato per questa sera e si svolgerà sul campo del centro tecnico. La sfida si svolge con la presenza di entrambe le formazioni in campo.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Anticipo al Sabato per il Centro Tecnico BM che attende alle 19 la visita di GranTorino. La squadra di coach Fioravanti proverà a dare continuità agli due ultimi successi Decima giornata di ritorno del Campionato di Serie B di Pallacanestro sabato alle ore 19 al Palasport Estra quando gli arbitri Pampaloni di Terranuova Bracciolini (AR) e Zanzarella di Rapolano Terme (SI) alzeranno la palla a due tra Centro Tecnico BM Arezzo e GranTorino Basketball. Dopo la vittoria esterna di Firenze gli amaranto tornano al Palasport Estra contro la formazione che nell'ultima giornata ha osservato il turno di riposo mentre nell'ultima partita giocata aveva anch'essa vinto al PalaFilarete contro la Legnaia a coronamento di una crescita di rendimento nel girone di ritorno che non sempre ha premiato la giovane formazione piemontese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anticipo al sabato per il Centro Tecnico BM che attende alle 19 la visita di GranTorino Articoli correlati Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM ospita il Don Bosco Crocetta TorinoArezzo, 23 gennaio 2026 – Sabato alle 18 il Centro Tecnico BM ospita il Don Bosco Crocetta Torino. Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM Arezzo Sabato alle 20. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Centro Tecnico Discussioni sull' argomento Domenica scontro diretto a Firenze per il Centro Tecnico BM Arezzo; La Stella del Mare San Benedetto prosegue con gioia il campionato; Stazione di Padova, Giordani incontra Salvini: possibile anticipo dei lavori da 98 milioni; Offanengo espugna Marsala 3-1 con una Bellia da 27 punti. Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Anticipo in casa della capolista per il Centro Tecnico BM Arezzo Sabato alle 20.30 amaranto sul parquet della Mens Sana Siena. Settima giornata di ritorno del Campionato di ... lanazione.it SCUOLA CALCIO AGRESE CENTRO TECNICO MONZA - facebook.com facebook