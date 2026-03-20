Il 20 marzo va in onda l’ultima puntata delle Blind Auditions di The Voice Generations, lo spin-off di Rai 1 che coinvolge famiglie, colleghi e amici. La trasmissione, tornata in prima serata, propone le audizioni che precedono la finale, ormai imminente, e si conferma come un appuntamento che combina spettacolo e emozioni.

The Voice Generations, lo spin-off di The Voice che unisce famiglie, colleghi e amici, è tornato a prendersi il venerdì sera di Rai 1, confermandosi uno di quei programmi capaci di unire spettacolo e sentimento in modo quasi naturale. In onda in prima serata ogni venerdì, il talent è guidato ancora una volta da Antonella Clerici, volto rassicurante e autentico che accompagna il pubblico tra storie e performance. Accanto a lei, una giuria amatissima composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek e dalla coppia Clementino e Rocco Hunt, pronta a contendersi i concorrenti a colpi di emozioni. Ed è proprio ora, con l’ultimo imperdibile appuntamento con le Blind Auditions prima della finale, che ci si gioca il tutto per tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni The Voice Generations del 20 marzo: ultime Blind Auditions prima della finale

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