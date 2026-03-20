Annalena più forte della morte | il libro

Alle 18.30, al Centro per la Pace di via Anderlini 59, si terrà la presentazione della traduzione italiana del libro ’Annalena Tonelli, più forte della morte’, scritto dalla giornalista statunitense Rachel Jones. L'evento vedrà la partecipazione di pubblico interessato alla figura di Annalena Tonelli e alle sue attività. La presentazione si concentrerà sulla pubblicazione e sul contenuto del volume.

Oggi alle 18.30 al Centro per la Pace, via Anderlini 59, vi sarà la presentazione della traduzione italiana del libro ’Annalena Tonelli, più forte della morte’, scritto dalla giornalista statunitense Rachel Jones. L’incontro pubblico dal titolo ’Annalena: testimone di una pace possibile’ sarà introdotto da Andrea Saletti, nipote di Annalena, e interverranno Luca Vitali, autore della prefazione, Roberto Gimelli, traduttore del libro, Veronica Garavini, coordinatrice diocesana per Wajir, e modererà il giornalista Alessandro Rondoni, collaboratore de il Resto del Carlino e direttore Ufficio Comunicazioni Sociali Ceer. Il libro, pubblicato dalle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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