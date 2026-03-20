C’è un punto, nella vita, in cui il passato smette di essere un luogo lontano e diventa una stanza in cui siamo costretti a tornare. Non per nostalgia, ma per necessità. È da qui che parte la conversazione con Anna Voltaggio, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, ed è da qui che ha origine anche La santa degli altri (Neri Pozza): da un’urgenza silenziosa, quasi fisica, di ricomporre ciò che siamo stati per capire chi siamo adesso. Voltaggio racconta una genesi lenta, sedimentata. I l romanzo nasce mentre un altro è ancora in corso, come una presenza sotterranea che insiste. Palermo, la sua città, non è solo sfondo ma materia viva: memoria personale, familiare, collettiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anna Voltaggio, ‘La santa degli altri’: Palermo, i segreti di famiglia e l'identità che ereditiamo senza saperlo

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