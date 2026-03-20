Anna Paola Concia, ex deputata del Pd e attivista, afferma che la riforma della giustizia è una questione che coinvolge tutti, anche se i dettagli del referendum risultano complessi per chi non lavora nel settore. La sua opinione si concentra sull'importanza di una riforma considerata degna dalla sinistra. La Concia ha parlato di questi temi in un contesto di dibattito pubblico, senza entrare in dettagli tecnici.

Per Anna Paola Concia (nella foto), già deputata del Pd, attivista e saggista, la riforma della giustizia riguarda tutti, anche se i temi oggetto del referendum possono apparire oscuri ai non addetti ai lavori. "La stessa ’rivoluzione’ l’avrebbe voluta fare anni fa anche la mia sinistra, senza però riuscirci". Cosa l’ha persuasa a impegnarsi per il referendum? "Ho da sempre una grande attenzione ai temi della giustizia. Sono favorevole alla separazione delle carriere. E tanti punti di questa riforma sono proposte che nascono dalla ‘mia’ sinistra liberale". Questo referendum è stato inevitabilmente politicizzato. Lei è di sinistra e vota Sì. "Non rispondo a nessuno, e non ho vincolo di partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Anna Paola Concia (Sì): "Una riforma degna dalla mia sinistra"

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