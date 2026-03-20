Angelo Onorato trovato morto in auto a Palermo gip respinge l'archiviazione e ordina altri 6 mesi di indagine

L'imprenditore Angelo Onorato è stato trovato morto nella sua auto a Palermo nel maggio del 2024. La procura ha richiesto l’archiviazione del caso, ma il gip ha respinto questa richiesta e ha disposto altri sei mesi di indagini per approfondire le circostanze della morte. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i fatti.

Sono stati ordinati altri 6 mesi di indagini per capire cosa sia accaduto all'imprenditore Angelo Onorato, trovato morto nella sua auto nel maggio del 2024. La Procura aveva chiesto la chiusura del caso, ma la gip ha ritenuto che vi fossero elementi non debitamente analizzati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La strana morte di Angelo Onorato, dalla fascetta senza impronte alla portiera aperta. La gip elenca i punti oscuri e rigetta l’archiviazionePalermo, 20 marzo 2026 – Non sarà archiviata (almeno per ora) l’inchiesta sulla morte di Angelo Onorato a Palermo, l’imprenditore marito dell’ex... Neonato morto a Napoli, gip rigetta archiviazione e chiede nuove indaginiTempo di lettura: < 1 minuto Il gip Federica De Bellis del tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di archiviazione e chiesto altre indagini... Una selezione di notizie su Angelo Onorato La strana morte di Angelo Onorato, dalla fascetta senza impronte alla portiera aperta. La gip elenca i punti oscuri e rigetta l’archiviazioneAndranno avanti a Palermo le indagini sul decesso dell’imprenditore marito dell’ex deputata europea Francesca Donato, trovato morto nella sua auto. La giudice accoglie l’istanza della famiglia – che n ... quotidiano.net Gip non archivia l'inchiesta sulla morte dell'imprenditore OnoratoL'inchiesta sulla morte dell'imprenditore Angelo Onorato, trovato senza vita, a maggio di due anni fa, nella sua auto, con una fascetta di plastica stretta attorno al collo, non sarà archiviata. (ANSA ... ansa.it