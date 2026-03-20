Andy Diaz è oro nel triplo dei mondiali di atletica indoor

Andy Diaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai mondiali di atletica indoor con un salto di 17,47 metri. La competizione si è svolta recentemente, e Diaz è stato l’unico atleta a superare la soglia vincente nel suo ultimo tentativo. La sua prestazione ha assicurato il titolo iridato e la prima posizione nella classifica finale.

Un salto, uno soltanto, ma decisivo. Così Andy Diaz conquista ancora una volta il tetto del mondo nel salto triplo indoor, firmando la misura di 17,47 che vale l’oro e la conferma del titolo iridato. È il primo tentativo a indirizzare la gara: una misura che mette pressione agli avversari e che, alla fine, si rivela imprendibile. Per Diaz è la consacrazione definitiva tra i grandi dell’atletica mondiale. Il giamaicano Jordan Scott prova a riaprire i giochi con un salto da 17,33, mentre l’algerino Yasser Mohammed Triki si ferma a 17,30. Progressioni importanti, ma non sufficienti per impensierire l’azzurro. Con questo successo, Diaz aggiunge un altro capitolo alla sua carriera, dopo il bronzo olimpico di Parigi, confermandosi punto di riferimento del triplo mondiale indoor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Andy Diaz è oro nel triplo dei mondiali di atletica indoor Articoli correlati Leggi anche: Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica in Polonia Andy Diaz è straordinario: vince ancora l’oro ai Mondiali di Atletica indoor nel salto triploSi conferma campione del mondo indoor Andy Diaz Hernandez che anche in Polonia vince la medaglia d'oro nel salto triplo. Tutti gli aggiornamenti su Andy Diaz Temi più discussi: Uomini: Furlani e Diaz da campioni del mondo; Convocati Italia ai Mondiali di Atletica 2026 indoor: Kelly Doualla da record, l'elenco completo; Atletica, quattro toscani ai Mondiali indoor di Torun: Ceccarelli, Diaz, Iapichino e Fabbri tra i convocati; Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Andy Diaz nel salto triplo. Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo: primo trionfo azzurro ai Mondiali atletica indoor 2026Andy Diaz si è aggiudicato la medaglia d'oro nel salto triplo ai Mondiali di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia. Per l'azzurro è il secondo titolo ... lapresse.it Andy Diaz è straordinario: vince ancora l’oro ai Mondiali di Atletica indoor nel salto triploSi conferma campione del mondo indoor Andy Diaz Hernandez che anche in Polonia vince la medaglia d'oro nel salto triplo ... fanpage.it ANDY DIAZ È ORO MONDIALEEEEE Diaz conquista il titolo nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun 2026 con un super 17.47 al primo salto Per l’italo-cubano è il secondo oro consecutivo e un risultato storico: eguagliato Gennaro Di Napoli tra gli az - facebook.com facebook ANDY DIAZ È ORO MONDIALEEEEE Diaz conquista il titolo nel salto triplo ai Mondiali indoor di Torun 2026 con un super 17.47 al primo salto Per l’italo-cubano è il secondo oro consecutivo e un risultato storico: eguagliato Gennaro Di Napoli tra gli az x.com