Google ha annunciato un aggiornamento per il sistema operativo Android che modifica le modalità di installazione delle app da fonti esterne al Play Store. Ora, scaricare app tramite il metodo del sideload sarà ancora possibile, ma richiederà di seguire nuove procedure di sicurezza. La società ha introdotto queste regole per migliorare la protezione degli utenti durante il processo di installazione di applicazioni non ufficiali.

Scaricare app fuori dal Play Store sarà ancora possibile, ma non sarà più così semplice come prima. Google ha deciso di rafforzare la sicurezza di Android introducendo nuove regole per il cosiddetto sideloading, ovvero l’installazione di applicazioni da fonti esterne. Una scelta che nasce da un dato preoccupante: nel 2025 circa il 57% degli utenti adulti a livello globale sarebbe incappato in truffe legate proprio a questo tipo di installazioni. Quando queste novità erano state anticipate, molti utenti avevano temuto una svolta troppo restrittiva, quasi una chiusura del sistema Android, da sempre considerato aperto e flessibile. Ora però Google ha chiarito come funzioneranno le nuove procedure, cercando un equilibrio tra libertà e protezione. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Android più sicuro: Google aggiorna il sistema di sideload

Articoli correlati

Android passa da sistema operativo a sistema intelligente secondo googlenel contesto del Galaxy Unpacked, google ha accennato a Android 17 con promesse di cose straordinarie.

Android aggiornamenti di sistema google febbraio 2026 novitaquesto approfondimento offre una sintesi delle note di rilascio mensili riguardanti google system, evidenziando le novità principali di google play...

How to Install Android 17 Beta 1 on Pixel (Step by Step Guide)

Una raccolta di contenuti su Android più sicuro Google aggiorna il...

Temi più discussi: Come Google rende più sicuri Android e Play Store con l’AI; Google Chrome su Android diventà più desktop: arriva la barra dei preferiti; Google ritocca il cuore di Android: perché i telefoni sembrano più veloci con AutoFDO; I telefoni Android diventeranno più veloci grazie a un’ottimizzazione di Google del kernel.

Android più sicuro, Google contrasta l'uso improprio dei tracker BluetoothGoogle ha annunciato un significativo aggiornamento per la sua piattaforma Android, introducendo nuove funzionalità volte a contrastare l'uso improprio dei tracker Bluetooth. Questa mossa rafforza ... tomshw.it

Android più sicuro: Google aggiorna il sistema contro app malwareGoogle aggiorna Play Protect con un sistema AI che analizza le app sul dispositivo per identificare comportamenti sospetti in tempo reale. Google aggiorna Play Protect con un sistema AI che analizza ... punto-informatico.it

Google svela come cambierà il sideload delle app su Android x.com

Salve. Mi rivolgo agli utilizzatori di ottocast per android auto. Il mio, appena connesso con il cellulare ma senza cliccare sull'icona di AA (quindi non utilizzando AndroidAuto), ogni tot secondi si disconnette brevemente e si riconnette (l'icona si spegne e si riacc - facebook.com facebook