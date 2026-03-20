Andrea Muzzi e Stefano Messina protagonisti di Ma cosa ha in testa?!

Il 20 marzo 2026, ad Arezo, si tiene la presentazione della commedia “Ma cosa ha in testa?”, con protagonisti Andrea Muzzi e Stefano Messina. Il film è una commedia che si distingue per il ritmo rapido e il tono leggero, mentre affronta con leggerezza ed emotività il tema del senso della vita. La pellicola è stata distribuita nelle sale e ha suscitato attenzione tra il pubblico.

Arezo, 20 marzo 2026 – . Una commedia molto divertente, dal ritmo comico incalzante, che si interroga con leggerezza ed emotività sul senso della vita. Una pièce che scatena la coppia comica Messina & Muzzi. Il primo interpreta uno psicologo, all’apparenza cinico ma in realtà fragile ed emotivo. Il secondo dà vita al paziente, una vittima che però a tratti sembra più forte dello stesso medico. Appuntamento il 27 marzo al teatro di Cavriglia, inizio spettacoli ore 21 e 30 abbonamenti intero € 75 ridotto € 60 biglietti intero € 18 ridotto € 15 Carta Studente della Toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea Muzzi e Stefano Messina, protagonisti di Ma cosa ha in testa?! Articoli correlati Leggi anche: "All'alba perderò": Andrea Muzzi festeggia 15 anni di repliche L'affetto è rimasto, ma Emma Marrone non tornerebbe mai con Stefano De Martino. La cantante ha sofferto molto, ecco cosa ha dettoOgni tanto il gossip prova a rimetterli insieme, ma per Emma Marrone e Stefano De Martino i tempi in cui erano una coppia non torneranno, nonostante... Altri aggiornamenti su Andrea Muzzi Temi più discussi: Teatro Comunale di Cavriglia, chiusura di stagione con Andrea Muzzi: in scena Ma cosa ha in testa?!; Muzzi-Andrea-bett-ONE-management-3-scaled; Caffé Borsa bollente con 34 gradi e impianto di refrigerazione rotto, Borsari fa causa alla Camera di Commercio: Impossibile aprire così. Walter Veltroni, Nancy Brilli, Lodo Guenzi, Andrea Muzzi tra i protagonisti della stagione 2025/26 del teatro comunale di CavrigliaArezzo, 27 novembre 2025 – Al via da giovedì 8 gennaio la stagione 2025/26 del Teatro Comunale di Cavriglia. Sei appuntamenti fino a marzo con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. lanazione.it Firenze, Teatro delle Spiagge: Andrea Muzzi con il figlio Arturo nel nuovo spettacolo Sarà per la prossima voltaUn attore di mezza età, relegato in un camerino di fortuna, si prepara a salire sul palco mentre dialoga con il pubblico e con un giovane direttore di scena appena assunto. Tra gag, ricordi tragicomic ... firenzepost.it Sabato 14 marzo ore 21 Domenica 15 marzo ore 16.30 @tdspiagge Sarà per la prossima volta. Anteprima nazionale di uno spettacolo divertente, dissacrante e umano con Andrea Muzzi &Arturo Muzzi. Per i biglietti https://www.teatridimbarco.it/il-teatro-delle-s - facebook.com facebook