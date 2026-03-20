Andrea Muzzi e Stefano Messina protagonisti di Ma cosa ha in testa?!

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 marzo 2026, ad Arezo, si tiene la presentazione della commedia “Ma cosa ha in testa?”, con protagonisti Andrea Muzzi e Stefano Messina. Il film è una commedia che si distingue per il ritmo rapido e il tono leggero, mentre affronta con leggerezza ed emotività il tema del senso della vita. La pellicola è stata distribuita nelle sale e ha suscitato attenzione tra il pubblico.

Arezo, 20 marzo 2026 – . Una commedia molto divertente, dal ritmo comico incalzante, che si interroga con leggerezza ed emotività sul senso della vita. Una pièce che scatena la coppia comica Messina & Muzzi. Il primo interpreta uno psicologo, all’apparenza cinico ma in realtà fragile ed emotivo. Il secondo dà vita al paziente, una vittima che però a tratti sembra più forte dello stesso medico. Appuntamento il 27 marzo al teatro di Cavriglia, inizio spettacoli ore 21 e 30 abbonamenti intero € 75 ridotto € 60 biglietti intero € 18 ridotto € 15 Carta Studente della Toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Andrea Muzzi e Stefano Messina, protagonisti di Ma cosa ha in testa?!

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