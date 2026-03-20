Andrea Bellato è un osteopata veneto noto per aver attirato clienti tra i VIP, da Roma a Dubai. Combina la scienza del sollevamento pesi con tecniche di terapia manuale di alta precisione. La sua attività si concentra su programmi di salute a distanza, rendendolo un riferimento nel settore a livello globale. La sua reputazione si è consolidata grazie alla clientela di élite e agli approcci innovativi adottati.

Unisce la scienza del sollevamento pesi alla terapia manuale di precisione. Così un professionista veneto è diventato il punto di riferimento assoluto per l'élite globale e il numero uno indiscusso dei programmi di salute a distanza. Esiste un'Italia silenziosa e laboriosa che non si accontenta di seguire le regole, ma preferisce scriverne di nuove. È l'Italia dell'eccellenza scientifica e professionale che il mondo intero ci invidia e che spesso finisce per essere contesa a livello internazionale. In questo scenario di altissimo profilo spicca il nome di Andrea Bellato. Fisioterapista e osteopata partito da Adria, in Veneto, oggi Bellato è considerato una vera e propria autorità clinica, capace di imporsi come il professionista più amato e richiesto dalle celebrità in Italia e dai potentissimi VIP degli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Andrea Bellato è l'osteopata che ha conquistato i VIP da Roma a Dubai

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