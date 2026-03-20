Scopriamo chi è il fisioterapista italiano che rimette in forma le star internazionali e i volti noti dello spettacolo. Scopriamo chi è il fisioterapista italiano che rimette in forma le star internazionali e i volti noti dello spettacolo. C’è un nuovo, ambitissimo status symbol tra le star della televisione, le influencer di punta e i grandi imprenditori che fanno la spola tra Milano e gli Emirati Arabi. Non parliamo dell’ultimo modello di supercar o di una borsa in edizione limitata, ma di un nome da avere assolutamente in rubrica: quello di Andrea Bellato. Fisioterapista e osteopata italiano dal fascino discreto e dalla competenza cristallina, Bellato è diventato in pochissimo tempo il vero e proprio “angelo custode” delle celebrità. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Andrea Bellato: da Adria a Dubai il “Mago dei muscoli” che fa impazzire i VIP

Articoli correlati

Il nuovo LEGO Pokemon è uno spettacolo che fa impazzire tutti: ecco i 5 mostriciattoli che puoi costruire da febbraioPer anni è stato il sogno proibito di milioni di fan, ma ora è realtà: LEGO e Pokémon hanno ufficializzato una partnership storica che debutterà il...

Rita De Crescenzo al Grande Fratello Vip? L'indiscrezione fa impazzire i fanRita De Crescenzo potrebbe far parte del cast dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip.