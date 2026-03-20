Un nuovo caso a Trani mette in discussione le procedure giudiziarie, con la procura che ha portato alla condanna di un uomo considerato innocente. La vicenda riguarda l’errata ricostruzione dei fatti e la conseguente perdita di libertà per un individuo che non aveva alcun coinvolgimento nelle accuse mosse contro di lui. La situazione solleva ancora dubbi sull’operato delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario.

Il caso di Tommaso Minervini, ex sindaco di Molfetta, riaccende i riflettori su un modus operandi giudiziario dai tratti critici. Come riferisce Il Foglio, la Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso del suo avvocato, annullando senza rinvio l’ordinanza che lo scorso anno lo aveva portato agli arresti domiciliari. Minervini non finì in carcere solamente per limiti di età ma venne descritto come un soggetto incline a delinquere per una presunta sete di “gloria e onori” derivante dalla realizzazione di opere pubbliche: Minervini, infatti, non avrebbe mai preso un euro. Ma l’impianto accusatorio nei confronti dell’ex sindaco non ha retto davanti all’esame dei giudici di Cassazione, secondo i quali i reati contestati non sussistono e le prove prodotte erano carenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ancora un caso Trani, così la procura ha distrutto un altro innocente

Articoli correlati

Leggi anche: La procura di Trani arresta ingiustamente un altro sindaco: il caso Minervini

Giustizia paramafiosa. Il caso della procura di TraniIl caso dei pm condannati per violenza sui testimoni: uno ora fa il giudice, l’altro lo farà a breve.

Altri aggiornamenti su Ancora un caso Trani così la procura ha...

Temi più discussi: La procura di Trani arresta ingiustamente un altro sindaco: il caso Minervini; La storia di Mirko: Io, portalettere di Trani ora sono in Val di Susa. Quasi sulle orme di Quo Vado; Referendum sulla Giustizia, da Trani un No deciso alla riforma Nordio: A rischio l’indipendenza della magistratura; Referendum, scoppia il caso Trani. FdI: Indagato e magistrati insieme a un incontro pubblico.

La procura di Trani arresta ingiustamente un altro sindaco: il caso MinerviniAccusato di corruzione senza aver preso un euro, la Cassazione annulla tutto senza rinvio. È la seconda volta che la procura pugliese abbatte un sindaco per il porto di Molfetta: la prima inchiesta si ... ilfoglio.it

Magistrati e indagato insieme al convegno per il NoSullo stesso palco pm e presidente di Provincia sotto inchiesta. FdI: Non è normale, così si mina la fiducia nello Stato. Infine il passo indietro di Nitti ... msn.com

Telesveva. . +++GIACOMO MARINARO, candidato sindaco di Trani, ospite di Telesveva con Roberto Straniero in #SPAZIOCITTÀ+++ - facebook.com facebook

La procura di Trani arresta ingiustamente un altro sindaco: il caso Minervini. Accusato di corruzione senza aver preso un euro, la Cassazione annulla tutto senza rinvio - @lucianocapone x.com