Ancona la crociera Viking Libra ora è realtà | ecco la prima nave ad idrogeno al mondo

A Ancona è arrivata la prima nave al mondo alimentata a idrogeno, la crociera Viking Libra. La nave è stata varata nel porto cittadino, segnando un passo importante nel settore marittimo. La consegna ufficiale e il primo viaggio sono stati annunciati recentemente, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. La Viking Libra rappresenta una novità nel panorama delle navi da crociera e delle tecnologie sostenibili.

ANCONA - Scivola in mare e, insieme, prova a cambiare rotta. Non solo quella di una nave, ma di un intero settore. Al cantiere dorico di Fincantieri ieri mattina è stata varata la Viking Libra, una nave da crociera destinata a segnare un passaggio nella cantieristica del settore: è la prima al mondo alimentata ad idrogeno, stoccato direttamente a bordo. La consegna è prevista per la fine del 2026. Il debutto Intanto, il debutto in acqua racconta già molto. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, 239 metri di lunghezza e 499 cabine per un massimo di 998 passeggeri, la nave nasce da una collaborazione consolidata con Viking, attiva dal 2012 e oggi arrivata a un portafoglio complessivo di 26 unità tra ordini e opzioni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, la crociera Viking Libra ora è realtà: ecco la prima nave ad idrogeno al mondo Articoli correlati Nave Ocean Viking ad Ancona, 100 migranti a bordoI migranti prelevati dalla Ocean Viking sono di varia nazionalità tra cui somali, eritrei, egiziani, pakistani e bengalesi. Com’è fatta la prima nave da crociera a 5 stelle al mondo con suite da 50 mila euro a personaGli Star Awards 2026 di Forbes Travel Guide (giunti alla 68esima edizione) hanno premiato la prima crociera a cinque stelle al mondo. Una selezione di notizie su Viking Libra Temi più discussi: Fincantieri, varata ad Ancona Viking Libra: prima nave crociera al mondo alimentata a idrogeno - Economia e Finanza; Fincantieri vara ad Ancona Viking Libra, prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno; Fincantieri vara ad Ancona la Viking Libra a idrogeno; Fincantieri vara ad Ancona la Viking Libra. Ad Ancona Fincantieri vara Viking Libra, prima nave da crociera a idrogeno(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, una lunghezza di 239 metri e la capacità di ospitare fino a 998 passeggeri in 499 cabine. Varata oggi nel cantiere di Ancona Viking ... msn.com Varata Viking Libra, prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogenoSi è svolto oggi, presso il cantiere di Ancona, il varo di Viking Libra, la nuova nave da crociera che Fincantieri sta costruendo per la società armatrice Viking. L'unità verrà consegnata alla fine de ... civonline.it Oggi, presso il nostro cantiere di Ancona, abbiamo celebrato il varo della “Viking Libra”, la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno, attualmente in costruzione per Viking. Alla cerimonia hanno partecipato Gilberto #Tobaldi, Direttore dello Stabili - facebook.com facebook