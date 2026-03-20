Durante il serale di Amici, sono stati annunciati i giudici che valuteranno le esibizioni degli studenti, mentre un ruolo inedito è stato attribuito a Cattelan, che condurrà un gioco chiamato Password, ispirato a un format statunitense di Jimmy Fallon. Questo nuovo segmento mira a alleggerire l’atmosfera e coinvolgere il pubblico in modo diverso.

All'interno di Amici Cattelan condurrà un gioco che si chiamerà Password, format Usa di Jimmy Fallon: un modo per stemperare la tensione della gara e mettere alla prova il conduttore Colpo di scena ad Amici, seAlessandro Cattelanera stato annunciato all’interno del format e tutti hanno dato per scontato che avrebbe svolto il ruolo di giudice, in realtà faràun programma nel programma. Infatti, durante la consueta pausa tra una manche ed un’altra, sarà lui a condurre un gioco chiamatoPassword. Un modo inedito per testare un nuovo format. Quindi, a questo punto,i giudici del serale saranno:Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario(come lo scorso anno) ed ancheGigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Amici, svelati i giudici del serale e il ruolo (inedito) di Cattelan

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