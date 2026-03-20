Amici di Maria De Filippi al primo serale rischiano già in tre | quote e anticipazioni

Al primo serale di Amici di Maria De Filippi, tre concorrenti sono già in pericolo e rischiano di essere eliminati. La fase finale del talent coinvolge diciassette studenti pronti a competere per il titolo, con anticipazioni che rivelano le quote e le dinamiche in corso. La sfida si avvicina, e le prossime settimane definiranno i protagonisti della finale.

La fase finale del talent più popolare sta per cominciare: in diciassette si giocano il titolo ma al debutto nel sabato sera di Mediaset ci saranno già delle eliminazioni Ci siamo: dopo messi di canti e balli nella scuola di Maria De Filippi è arrivato il momento del via al serale di Amici, il talent più longevo e appassionante della tv italiana. In diciassette, tra cantanti e ballerini, si giocheranno il titolo nel corso di nove puntate in onda come sempre su Canale 5. Scopriamo le quote vincente Amici di Maria De Filippi in programma da sabato 21 marzo alle ore 21.30. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Amici di Maria De Filippi, al primo serale rischiano già in tre: quote e anticipazioni Articoli correlati Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 8 marzo 2026: chi andrà al Serale Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale del 21 marzo: ospiti ed eliminato | SPOILER Contenuti e approfondimenti su Amici di Maria De Filippi al primo... Temi più discussi: Amici 25, al via il serale. Il mistero della giuria, la sfida con Canzonissima di Milly Carlucci; Amici verso il Serale, le anticipazioni della puntata di domenica 15 marzo 2026; Parte il Serale di Amici: gli allievi, le squadre e i giudici; 'Amici' domenica 15 marzo, ospiti e anticipazioni di oggi. Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale del 21 marzo: ospiti ed eliminato | SPOILERCosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni della prima puntata del Serale di sabato 21 marzo? Ecco tutti gli spoiler ... superguidatv.it Gigi D’Alessio confermato giudice di Amici 2026, la sorpresa di Maria De Filippi sul suo palco e i nomi del seraleMaria De Filippi ha fatto una sorpresa a Gigi D'Alessio presentandosi nella prima tappa del suo tour al Palazzo dello Sport di Roma per ufficializzare ... fanpage.it Per il Serale di Amici di Maria De Filippi viene schierata una giuria rinnovata - facebook.com facebook