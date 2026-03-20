Al primo serale di un famoso talent, tre concorrenti rischiano già di essere eliminati, mentre diciassette partecipanti si preparano a competere per il titolo. Le quote e le anticipazioni indicano che la sfida si fa sempre più intensa e che le eliminazioni potrebbero arrivare già nelle prime fasi della serata. La gara è pronta a entrare nel vivo.

La fase finale del talent più popolare sta per cominciare: in diciassette si giocano il titolo ma al debutto nel sabato sera di Mediaset ci saranno già delle eliminazioni Ci siamo: dopo messi di canti e balli nella scuola di Maria De Filippi è arrivato il momento del via al serale di Amici, il talent più longevo e appassionante della tv italiana. In diciassette, tra cantanti e ballerini, si giocheranno il titolo nel corso di nove puntate in onda come sempre su Canale 5. Scopriamo le quote vincente Amici di Maria De Filippi in programma da sabato 21 marzo alle ore 21.30. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici, al primo serale rischiano già in tre: quote e anticipazioni

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