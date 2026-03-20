A Palermo, i finanzieri hanno messo i sigilli all'ex centro elettronico del Banco di Sicilia, che ora appartiene a una società. Il sequestro riguarda un’area vicino a case e scuole, in seguito a sospette irregolarità nelle operazioni di bonifica dell’amianto. L’intervento fa parte di un’indagine avviata per verificare le modalità di gestione e sicurezza dell’area.

I finanzieri del comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato l’ex Centro elettronico del Banco di Sicilia, acquisito da una società, per sospette irregolarità nelle operazioni di bonifica dell’amianto in una zona dove sono presenti abitazioni e scuole. I militari del 2° nucleo operativo metropolitano, dopo la denuncia di alcuni residenti tra via Gian Giacomo Adria e via Pietro Merenda, hanno effettuato un sopralluogo del complesso immobiliare interessato da operazioni di smantellamento, in pieno centro abitato. Dall’analisi della documentazione acquisita sarebbe emerso che le operazioni di bonifica sarebbero state realizzate in violazione delle normative vigenti, senza le necessarie cautele per lo smaltimento dell’amianto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Amianto a Palermo, scattano i sigilli all'ex centro elettronico del BdS

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