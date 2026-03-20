Ambrogio Sansedoni Oggi le Messe e pane benedetto

Oggi si celebra la memoria del Beato Ambrogio Sansedoni, che nacque in una famiglia nobile proprietaria del palazzo ora sede della Fondazione Mp. Sono previste celebrazioni religiose con Messe e la distribuzione di pane benedetto. La ricorrenza ricorda il suo passaggio al cielo e coinvolge la comunità locale in eventi religiosi e tradizionali.

Si ricorda oggi la nascita al cielo del Beato Ambrogio Sansedoni, il personaggio più noto della nobile famiglia che fu proprietaria del palazzo attualmente sede della Fondazione Mp. Per la ricorrenza, come da tradizione, saranno celebrate le Sante Messe nella Cappella di Palazzo Sansedoni. Alle 9 la Santa Messa verrà officiata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice alla presenza delle autorità cittadine, seguita alle 11 dalla funzione celebrata da Padre Bruno Esposito, Superiore della Comunità San Domenico in Siena. Nell’occasione verrà distribuito il pane benedetto, mentre le elargizioni saranno destinate alla Caritas Diocesana di Siena, Colle di val d’Elsa e Montalcino a sostegno delle persone bisognose del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ambrogio Sansedoni. Oggi le Messe e pane benedetto Articoli correlati Perché a San Biagio si mangia il pane benedetto? Il santo della gola: storia di un miracoloIl 3 febbraio, giorno di San Biagio, in molte zone d’Italia si rinnova una tradizione semplice e antica: si mangia il pane benedetto, oppure un... Oggi 30 dicembre, San Felice I: il papa che celebrava le Messe sopra le tombe dei martiriSi sa poco di San Felice I, che si commemora oggi 30 dicembre e che fu papa nel III secolo. Contenuti e approfondimenti su Ambrogio Sansedoni Temi più discussi: Ambrogio Sansedoni. Oggi le Messe e pane benedetto; Fondazione Mps: venerdì la ricorrenza del Beato Ambrogio Sansedoni; Celebrazione del Beato Ambrogio Sansedoni nella Cappella di Palazzo Sansedoni; Fondazione Mps ricorda il Beato Ambrogio Sansedoni: messe nella Cappella di Palazzo Sansedoni. Siena: Fondazione Mps, la ricorrenza del Beato Ambrogio SansedoniNella ricorrenza della nascita al cielo del Beato Ambrogio Sansedoni, venerdì 20 marzo saranno celebrate le SS. Messe nella Cappella di Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps (Banchi di Sotto 34 ... toscanaoggi.it Fondazione Mps: la ricorrenza del Beato Ambrogio SansedoniNella ricorrenza della nascita al cielo del Beato Ambrogio Sansedoni, venerdì 20 marzo 2026 saranno celebrate le sante messe nella Cappella di Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps (Banchi di S ... sienafree.it Venerdì 20 Marzo (Feria - Viola) Venerdì della IV settimana di Quaresima S. Martino; S. Cutberto; B. Ambrogio Sansedoni San Giovanni Nepomuceno Antifona d'ingresso Dio, per il tuo nome salvami, per la tua potenza rendim - facebook.com facebook Celebrazione del Beato Ambrogio Sansedoni nella Cappella di Palazzo Sansedoni gazzettadisiena.it/celebrazione-d… x.com