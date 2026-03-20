Amadeus è il quarto giudice del serale di ‘Amici 25’ | il video-annuncio ufficiale

Amadeus sarà il quarto giudice del serale di ‘Amici 25’. Lo ha annunciato un video ufficiale, che mostra il conduttore mentre si unisce alla giuria composta da Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. La nuova edizione del talent partirà il 21 marzo su Canale 5. La sua presenza si aggiunge a quella dei giudici già annunciati per questa stagione.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Il conduttore si unisce alla giuria insieme a Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, confermando la sua partecipazione alla venticinquesima edizione di ‘Amici’ in partenza il 21 marzo su Canale 5. È ufficiale: Amadeus è il quarto giudice del serale di Amici 25. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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