Alzheimer e tampone nasale | cosa misura davvero e perché non è un test come quello del Covid

Uno studio pubblicato su Nature Communications analizza l’uso di un tampone nasale su 22 persone per individuare segnali precoci dell’Alzheimer nelle cellule olfattive. Il test, differente da quello del Covid, mira a rilevare cambiamenti cellulari specifici, offrendo potenzialmente un metodo di diagnosi precoce. I ricercatori hanno condotto questa ricerca preliminare in modo da verificare la possibilità di identificare la malattia attraverso campioni dal naso.

Uno studio preliminare su 22 persone, pubblicato su Nature Communications, suggerisce che un tampone nasale possa rilevare segnali precoci dell’Alzheimer nelle cellule olfattive. Il metodo non è ancora un test diagnostico e richiede ulteriori studi prima di un possibile uso clinico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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