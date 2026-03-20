Sono stagioni davvero magiche per lo Sporting Lisbona, ricche di notti speciali: l’idea che fosse Ruben Amorim a rendere grande il periodo di questo club comincia ad essere riduttiva, perché anche con Rui Borges al comando stanno arrivando risultati splendidi. Martedì notte, infatti, i Leoni hanno giocato la partita perfetta: il BodoGlimt è stato ribaltato,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alverca-Sporting Lisbona (domenica 22 marzo 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria netta per i Leoni?

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Alverca-Sporting Lisbona (domenica 22 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta non impossibile per i campioni in carica ift.tt/KoRbeMD #scommesse #pronostici x.com

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