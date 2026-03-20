Altri siti sospetti sui quali si sta indagando

Sul Keu lungo la Sr 429 bis a Empoli è in corso un procedimento legale, mentre su circa sessanta siti sospetti in Toscana, dove potrebbe essere nascosto, è in atto un’indagine ancora riservata. Le autorità stanno esaminando vari luoghi, senza divulgare dettagli specifici, e la sorveglianza rimane alta su queste aree. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze dell’ordine.

EMPOLI Sul Keu lungo la Sr 429 bis a Empoli c’è il processo in corso. Su una sessantina di sospetti siti dove potrebbe trovarsi Keu in Toscana c’è invece un’ inchiesta in essere, sulla quale c’è evidentemente il necessario riserbo. Lo spiega la consigliera regionale del M5S Irene Galletti (nella foto), che fa parte della Commissione speciale di inchiesta sul Keu. Il suo intervento a margine del briefing di ieri alla casa del popolo di Sant’Andrea arriva di conseguenza alla constatazione che, durante il recente consiglio comunale di Empoli dov’è stata approvata la mozione sulla trasparenza del monitoraggio, alcuni consiglieri comunali avevano espresso timori che la quantità di Keu sparsa in giro fosse più alta di quanto accertato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Altri siti sospetti sui quali si sta indagando" Articoli correlati Leggi anche: La Spezia, il giallo dei droni sospetti sui siti militari Humiliated by a creep on a blind date,she quickly married a handsome man who ended up doting on her Approfondimenti e contenuti su siti sospetti Discussioni sull' argomento Altri siti sospetti sui quali si sta indagando; Vince, ma gli altri atleti scendono dal podio: i sospetti di doping scatenano la protesta; Petrolio, il mercato si è spezzato in due. Perché l'Europa ora è a rischio (e crescono i sospetti sulle mosse del Tesoro americano); Prezzi alle stelle, esposto del Codacons in 5 Procure: sospetti su rincari e speculazioni. Informazioni sulle offerte di gestione dell'account Facebook da parte di siti web di terzi - facebook.com facebook