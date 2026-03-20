almanacco del 20 03 2026

Venerdì 20 marzo, l'almanacco segnala che in questa giornata la chiesa celebra alcune ricorrenze religiose. Sono previsti eventi e celebrazioni in diverse località, con partecipazioni di fedeli e rappresentanti religiosi. Si svolgono anche alcune manifestazioni pubbliche legate alle ricorrenze del giorno. Nessuna altra informazione specifica viene fornita riguardo a altri eventi o fatti accaduti in questa data.

almanacco del giorno venerdì 20 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Alessandra e compagni Martiri è San Giovanni nepomuceno protettore dei ponti dei confessori il sole torta alle 6:13 e tramonterà 18:24 mandate più importante oggi è l'ora x alle 15:30 segnate scatta l'equinozio di primavera è tutto discutibile è le ore di luce e di buio saranno uguali in tutto il pianeta E da questo pomeriggio le giornate inizieranno ufficialmente ad la notte la luna calante ci accompagna verso l'ultimo quarto Il 20 marzo è una data che ha elettrizzato la storia nel 1800 Alessandro Volta annuncia la Royals di Londra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 20 marzo 2026

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