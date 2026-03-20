Almanacco 20 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 20 marzo raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose. Vengono ricordate invenzioni che hanno segnato il progresso e fatti curiosi che si sono verificati in questa data nel passato. Tra le curiosità si trovano anche i santi celebrati e i proverbi popolari legati alla giornata. La selezione si concentra su fatti concreti e date significative.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi venerdì 20 marzo, 70° giorno del calendario gregoriano. Mancano 286 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Giovanni Nepomuceno. Proverbio: "Vento di Marzo non termina presto". 1964 – L'ESRO (European Space Research Organization, precorritrice dell'Agenzia Spaziale Europea) viene fondata in base a un accordo del 14 giugno 1962 1974 – Fallito tentativo di rapimento della Principessa Anna e del marito, capitano Mark Phillips, sul Mall, fuori Buckingham Palace, Londra 1986 - Nel supercarcere di Voghera viene avvelenato Michele Sindona con un caffè al cianuro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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