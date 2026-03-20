Allergia sul volo easyJet poi l’incubo | paga 3.000 sterline per rientrare dopo lo stop

Un passeggero racconta di essere stato lasciato a terra durante un volo easyJet diretto a Belfast. Dopo un’emergenza in volo, ha dovuto pagare 3.000 sterline per tornare a casa, dopo che lo stop del volo lo ha lasciato in attesa di un rimpatrio. La vicenda è diventata oggetto di attenzione pubblica e si è trasformata in un caso mediatico.

Cosa è successo sul volo easyJet diretto a Belfast?: “easyJet mi ha lasciato a terra”. Un’emergenza in volo, poi un caso che diventa mediatico. Un passeggero diretto a Belfast ha accusato easyJet di averlo “abbandonato” in Francia dopo un dirottamento causato da una grave reazione allergica alle noci. Il volo, partito da Malaga, è stato costretto ad atterrare a Brest quando l’uomo si è sentito male durante il tragitto. Una volta a terra, è stato assistito dai soccorsi e dimesso dopo le cure. Fin qui, una procedura standard. Ma è dopo l’atterraggio che la vicenda prende una piega controversa. Il racconto del passeggero: “Ho seguito tutto, ma mi hanno bloccato”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Allergia sul volo easyJet, poi l’incubo: paga 3.000 sterline per rientrare dopo lo stop Articoli correlati Easyjet, paura sul volo Napoli-Berlino: uomo pronuncia frasi inquietanti e l’aereo torna indietroPaura a bordo di un volo Easyjet Napoli-Berlino: aereo costretto a tornare indietro dopo le frasi inquietanti di un passeggero Napoli – Momenti di... Il carburante dell’aereo easyJet finisce: volo Madrid-Bristol dirottato su Liverpool dopo un bird strikeDomenica 25 gennaio un volo easyJet partito da Madrid e diretto Bristol è stato dirottato su Liverpool per un'emergenza carburante dopo un 'bird... Tutti gli aggiornamenti su Allergia sul volo easyJet poi l'incubo... Ero sul volo EasyJet con una donna morta, le tenevano la testa sollevata, sembrava non reagireContinua a far discutere la vicenda dell'anziana senza vita imbarcata nei giorni scorsi su un volo EasyJet diretto da Malaga a Londra Gatwick e bloccato poco prima del decollo. Secondo le ... fanpage.it Choc su un volo EasyJet: famiglia inglese sale a bordo con la nonna mortaUna vicenda incredibile quella accaduta ai passeggeri di un volo EasyJet, trovatisi a viaggiare con un cadavere a bordo. A quanto pare una famigliola inglese aveva deciso di prendere il volo portando ... ilgiornale.it