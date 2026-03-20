Il tecnico della Juventus ha dichiarato che le discussioni sul mercato vengono fatte collettivamente e ha accennato al possibile futuro di Modric. Alla vigilia della partita tra Milan e Torino, Allegri ha risposto alle domande sui programmi della squadra e sulle eventuali operazioni di mercato, senza entrare in dettagli specifici. La conferenza si è concentrata sulle prossime sfide e sulle scelte tecniche per la squadra.

Sul Pallone d'Oro di Modric prestato al museo come simbolo di legame: "Sicuramente è arrivato e ha portato qualità tecniche da campione, ma soprattutto umane e professionali. In tutto l'ambiente e squadra. Per i ragazzi più giovani, per gli altri giocatori. Vedere un uomo con una passione e un amore per ciò che fa è incredibile. Crea sicuramente entusiasmo e soprattutto porta positività nell'ambiente". Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha parlato anche del futuro del croato che ha una opzione per la prossima stagione. "Non ho parlato con Modric, ci parla la società. Dipende da lui. Ha un Mondiale da giocare, lasciamolo tranquillo a divertirsi con passione, poi vediamo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Mercato? Quando parliamo lo facciamo insieme. Il futuro di Modric …”

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