Allarme parodontologi ‘smog e ondate di calore minacciano i denti’?

I parodontologi hanno lanciato un allarme riguardo ai possibili effetti dello smog e delle ondate di calore sulla salute dei denti. Recenti studi scientifici evidenziano come l’ambiente possa influire sulla salute orale, anche se l’entità di questa minaccia non è ancora del tutto chiara. La relazione tra condizioni climatiche e benessere dentale rimane ancora in fase di approfondimento.

(Adnkronos) – Anche l'ambiente può essere una minaccia per la salute orale: lo dimostrano evidenze scientifiche recenti, sebbene il suo impatto complessivo rimanga ancora solo parzialmente esplorato. Lo sottolineano gli esperti della Sidp (Società italiana di parodontologia e implantologia), riuniti a Rimini per il 24esimo congresso nazionale della società scientifica, nella Giornata mondiale della salute orale. "Due analisi della letteratura pubblicate sul 'Journal of Clinical Periodontology' e sul 'British Dental Journal' – riferisce Leonardo Trombelli, presidente Sidp e professore ordinario di Parodontologia... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Contenuti utili per approfondire Allarme parodontologi

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