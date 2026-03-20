A Napoli si registra un aumento di casi di epatite A, che ha portato le autorità a vietare temporaneamente il consumo di frutti di mare crudi. La decisione riguarda alcune zone della città e mira a prevenire ulteriori contagi. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e informano la popolazione sui rischi associati al consumo di prodotti non cotti.

L’impennata di casi di epatite A, registrata a Napoli, ha costretto le autorità a correre ai ripari con misure di emergenza straordinarie. La Regione ha infatti disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi, come cozze, vongole e ostriche, dopo l’aumento di contagi. L’Amministrazione ha anche deciso il divieto di consumo di frutti di mare crudi. Per evitare rischi per la salute, occorre prestare la massima attenzione alle modalità di cottura e conservazione di alcuni cibi in particolare e alla loro qualità. Boom di contagi di epatite. I dati sono allarmanti e hanno costretto a provvedimenti drastici: da inizio anno, infatti, si contano oltre 150 casi di epatite a Napoli e provincia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Allarme epatite, vietato il consumo di frutti di mare crudi: dove e i rischi

Articoli correlati

Leggi anche: Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali

Allarme epatite A in Campania: 133 casi confermati. Il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali pubbliciL’allerta sanitaria in Campania è massima: dall’inizio dell’anno si sono registrati ben 133 casi di epatite A, un’impennata che ha spinto le...

Contenuti utili per approfondire Allarme epatite

Temi più discussi: Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali; Napoli, a causa dei casi di epatite A c'è l'allarme zuppa di cozze per Pasqua parla l'esperta del Cotugno; Epatite A a Napoli, ordinanza del sindaco Manfredi: Vietato il consumo di frutti di mare crudi; Epatite Napoli, Istituto Zooprofilattico: Contagio partito da cozze e ostriche, ora si diffonde dall'uomo.

Epatite A a Napoli, i casi sono 133: il sindaco vieta pesce crudo e frutti di mareCrescono i casi di Epatite A a Napoli e in tutta la Campania e arrivano i primi provvedimenti con le ordinanze: stop a pesce crudo e frutti di mare nei ristoranti ... ultimenotizieflash.com

Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei localiIl sindaco di Napoli ha emanato il provvedimento a causa della diffusione dell'epatite A 10 volte superiore alla media degli ultimi dieci anni ... virgilio.it

E' allarme Epatite A a Napoli e in Campania ecco cosa sta succedendo https://www.ultimenotizieflash.com/cronaca/ultimissime/epatite-a-a-napoli-i-casi-sono-133-il-sindaco-vieta-pesce-crudo-e-frutti-di-mare - facebook.com facebook

A #Napoli è scattato il divieto assoluto di consumare frutti di mare crudi: l'ordinanza è stata firmata dal sindaco dopo l'allarme per i casi di #epatite A. x.com