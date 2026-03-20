Alla Stazione Centrale di Milano si è tenuta la presentazione della nuova collezione Occasionwear PrimaveraEstate 2026 di Emé, un evento che ha attirato l’attenzione di molti. La collezione si distingue per un’eleganza più semplice e quotidiana, con meno abiti da sposa rispetto al passato. Veronesi ha commentato che i matrimoni sono meno frequenti e le occasioni sono cambiate nel tempo.

Simbolicamente parlando, non esiste un luogo più adatto – e suggestivo – della Stazione Centrale di Milano per presentare la collezione Occasionwear PrimaveraEstate 2026 di Emé. La sfilata infatti rappresenta un importante momento di passaggio per il brand, nato e amato per gli abiti da sposa, che ora si muove verso una nuova direzione: “ I matrimoni sono meno, non possiamo nascondercelo”, spiega a FQ Magazine Sandro Veronesi, presidente e amministratore delegato del gruppo Oniverse di cui Emé fa parte insieme a brand come Calzedonia e Intimissimi. “Molte coppie si sposano quando hanno già figli o convivono da anni, per cui ci investono meno. Quindi questa è un’evoluzione naturale del brand, che non vuole fermarsi all’unica grande occasione, ma guardare a tutte le altre occasioni della vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alla Stazione Centrale di Milano sfila la nuova Emé: meno sposa, l’eleganza si fa quotidiana. Veronesi: “I matrimoni sono meno e le occasioni cambiano”

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