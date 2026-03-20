Demi Moore ha inviato un messaggio di auguri dedicato a Bruce Willis, il quale sta attraversando un momento difficile di salute. L’attore ha ormai poche capacità di comunicare e le sue uscite pubbliche sono scomparse. È costantemente assistito da un personale che lo segue tutto il giorno, mentre la sua condizione continua a peggiorare.

Bruce Willis sta peggiorando: non parla quasi più, le uscite pubbliche sono ormai ridotte a zero e l’attore è cstantemente seguito 24 ore al giorno da un assistente personale. La moglie, Emma, ha scelto di andare a vivere vicino, ma in un’altra casa, per preservare la crscita delle figlie. Il 19 marzo 2026 Bruce ha festeggiato 71 anni: un’età ancora “giovane”, se fosse in salute. Molti suoi colleghi recitano ancora e dirigono film. Lui purtroppo ha dovuto interrompere la sua carriera, lasciarci orfani di quel sorriso beffardo e quegli occhi dolci che lo hanno reso famoso in tanti film. Eppure Bruce è circondato da tantissimo amore, una catena umana di donne meravigliose, dall’attuale moglie Emma all’ex, oggi migliore amica, Demi Moore, alle sue 5 figlie, dalla primogenita Rumer alle piccole Mabel ed Evely. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “All you need is love, Bruce”: gli auguri di Demi Moore

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