Alis e Cir, il Consiglio italiano per i rifugiati, hanno annunciato una collaborazione volta a promuovere l'inclusione sociale e l'occupazione dei migranti. L'iniziativa prevede progetti congiunti che coinvolgono diverse realtà italiane, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo e il sostegno alle persone provenienti da paesi stranieri. La collaborazione sarà attiva nei prossimi mesi e interesserà varie regioni del paese.

Roma, 20 mar. (AdnkronosLabitalia) - Alis e Cir, Consiglio italiano per i rifugiati Ets, hanno siglato una convenzione di collaborazione con l'obiettivo di promuovere e realizzare iniziative congiunte volte a favorire l'inclusione socio-lavorativa di richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e migranti, attraverso percorsi formativi e di inserimento professionale nelle imprese associate. “L'accordo di collaborazione tra Alis e Cir - ha dichiarato il direttore generale di Alis, Marcello Di Caterina - si inserisce nel quadro del nostro impegno associativo per una crescita economica che sia al tempo stesso anche sociale e inclusiva e rappresenta un passo importante per valorizzare le competenze e le potenzialità di persone che cercano una nuova opportunità di vita e di lavoro nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alis e Cir, insieme per l'inclusione sociale e l'occupazione dei migranti

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