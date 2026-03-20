Alfa Romeo da 30 milioni scomparsa ‘integrazione denuncia dopo pressioni’

Alfa Romeo ha presentato una denuncia per scomparsa di 30 milioni di euro, coinvolgendo un’integrazione nella querela che fa riferimento a nuove pressioni ricevute. La vicenda riguarda un importo rilevante e si inserisce in un procedimento legale in corso. La denuncia è stata depositata dopo che sono state riscontrate anomalie nei flussi finanziari e si sta procedendo con le verifiche del caso.

A renderlo noto è avvocato napoletano Sergio Pisani, legale degli eredi del proprietario della fuoriserie.“L’atto pone in evidenza un quadro estremamente allarmante, caratterizzato da una crescente strategia di pressione e intimidazione ai danni degli eredi del legittimo proprietario del veicolo”, sottolinea il legale secondo il quale, dopo la diffusione delle prime notizie sugli organi di stampa, “si è registrata una significativa recrudescenza di comportamenti volti a condizionare la volontà dei denuncianti, attraverso pressioni psicologiche e minacce, anche indirette”. Le conversazioni sono state registrate e i file audio allegati alla denuncia consegnata agli investigatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Gianni Tonti, in Alfa Romeo dal 1984 al 1993 nella Direzione del programma sportivo è uno dei protagonisti del progetto “Le voci dell’Alfa Romeo”, dedicato a chi ha costruito il marchio con competenza, passione e senso di responsabilità. Attraverso le sue - facebook.com facebook