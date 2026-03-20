È nato Achille, il figlio di Alessio Falsone e della sua compagna Chiara. Il bambino è arrivato nelle ultime ore e la coppia ha condiviso la notizia sui social. Achille pesa circa tre chili e mezzo ed è stato accolto con gioia dalla famiglia. La nascita di Achille segna un momento importante per la coppia, che ora si prepara a vivere questa nuova fase.

E' nato Achille, il figlio che Alessio Falsone ha avuto dalla sua compagna Chiara: il bambino è pronto a sconvolgere le loro vite Lo scorso 30 ottobreAlessio Falsoneha annunciato, sorpresa, che presto sarebbe diventato padre. Oggi ha pubblicato un tenero scatto per annunciare chela sua compagna Chiara ha partorito. I due si sono messi insieme qualche mese dopo la partecipazione al Grande Fratello del ragazzo e dopo che si è lasciato con Anita Olivieri, che aveva conosciuto in Casa. Adesso hanno dato il benvenuto adAchilleed inizieranno questo percorso da genitori sebbene molti giovani. “Nato con il primo raggio di sole della primavera. Benvenuto al mondo Achille, amore nostro“, cosìAlessio Falsoneha annunciato la nascita del primo figlio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alessio Falsone è diventato papà: è nato Achille

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