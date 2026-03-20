Alessandro Cattelan ha annunciato il suo coinvolgimento nel nuovo format Password, che farà parte del Serale di Amici 25, in partenza il 21 marzo. La produzione ha confermato che quattro giudici saranno presenti in ogni puntata, scelti da Maria De Filippi. Il programma prevede l’uso di questa nuova modalità di gioco, introdotta per la prima volta in questa edizione.

Il Serale di Amici 25 è pronto a partire da sabato 21 marzo, con la prima puntata: sono quattro i giudici scelti da Maria De Filippi. Confermato il trio dello scorso anno, ovvero Amadeus, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio, a cui si unisce una new entry, ovvero Gigi D'Alessio. L'incognita su Alessandro Cattelan è stata finalmente svelata: inizialmente per lui si era ipotizzato il ruolo di giudice, ma condurrà il format Password all'interno del Serale. Alessandro Cattelan conduce Password ad Amici Alessandro Cattelan aveva anticipato di essere ad Amici, ma non in veste di giudice. E ora si è... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandro Cattelan, svelato il ruolo ad Amici: cos’è il format Password

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Nel programma ci sarà anche Alessandro Cattelan, ma in un'altra veste. x.com