Alessandro Cattelan non sarà un giudice di Amici 2026 | condurrà un gioco all'interno dello show

Alessandro Cattelan non prenderà il ruolo di giudice ad Amici 2026, ma sarà coinvolto come conduttore di un nuovo format all’interno del programma. Le registrazioni della prima puntata del serale mostrano chiaramente il suo incarico, che si distingue dal ruolo di giudice. Il suo compito sarà quello di condurre una sezione del talent show, senza partecipare come valutatore.

Alessandro Cattelan non sarà uno dei giudici ad Amici 2026. Il conduttore, infatti, come si evince dalle registrazioni della prima puntata del serale del talent show, avrà il compito di condurre un format all'interno del programma. Si tratta di una sfida tra giudici e professori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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