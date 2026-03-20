Firenze, 19 marzo 2026 - ‘Il delfino e l’àncora’, edito da ‘Il Ponte’, raccoglie 27 anni di "esplorazioni" di Elena Gurrieri, direttrice della Biblioteca del Seminario, nella letteratura contemporanea sia in prosa che in poesia (diventati articoli pubblicati in rivista), dal 1997 al 2024. Il libro verrà presentato venerdì 20 marzo, alle 17, nella Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux. Intervengono Elisabetta Benucci, Marino Biondi ed Ernestina Pellegrini. Sono proposti 24 interventi di Gurrieri alcuni di taglio più generale (‘Le risorse del romanzo europeo in epoca moderna’, ‘Una carta d’identità per il nostro Vieusseux’, ‘Critica letteraria... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Vieusseux le "esplorazioni" di Elena Gurrieri

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