Al via domani il Bif&st 2026 | anteprime eventi speciali e tanta musica

Da universalmovies.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani inizia la 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film TV Festival, che si svolgerà dal 21 al 28 marzo 2026. La manifestazione prevede anteprime, eventi speciali e numerose esibizioni musicali, attirando pubblico e professionisti del settore. La città si prepara ad accogliere filmmaker, attori e appassionati provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge interamente a Bari.

Manca veramente pochissimo alla 17ma edizione del Bif&st – Bari International Film TV Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. A dare il via ufficiale alla ricca programmazione del festival sarà la presentazione – in anteprima – di Il Dio dell’amore, scritto e diretto da Francesco Lagi. Il film, presentato all’interno della sezione Rosso di sera al Teatro Petruzzelli, si presenta come una nuova commedia sull’amore contemporaneo; in sala saranno presenti, insieme al regista Francesco Lagi, anche alcuni interpreti Anna Bellato, Enrico Borello, Francesco Colella, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabaella Ragonese e Vanessa Scalera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

al via domani il bifampst 2026 anteprime eventi speciali e tanta musica
© Universalmovies.it - Al via domani il Bif&st 2026: anteprime, eventi speciali e tanta musica

Articoli correlati

Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una...

Prende forma il Fuori Bif&st 2026 a Bari: oltre 112 eventi diffusi in tanti quartieri della cittàNel complesso, il bando del Comune ha coinvolto oltre 90 realtà: tra queste vi sono 40 attività commerciali, 16 istituzioni pubbliche e accademiche,...

Altri aggiornamenti su Al via domani il Bif amp st 2026...

Temi più discussi: BIF&ST 2026, al via domani la diciassettesima edizione. Cerimonia d’apertura al Petruzzelli, alle 20.30, con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro; Da domani su Rai2 al via 'La Mattinanza' con Fiorello e Biggio; Bif&st 2026 Bari: Programma, Ospiti e Anteprime del Festival; Bari | inizia il Bif&st Diciassettesima edizione.

bif al via domani ilAl via domani il Bif&st 2026: anteprime, eventi speciali e tanta musicaScopri il programma del Bif&st 2026 a Bari dal 21 al 28 marzo. Anteprime al Petruzzelli, premi a Smutniak e Tornatore, e i grandi ospiti del cinema. universalmovies.it

bif al via domani ilBif&st al via, da oggi Bari città del cinema. Con l’arte dialogo di pace in riva al MediterraneoSono 120 gli appuntamenti previsti nel corso della settimana fra anteprime e retrospettive. L’apertura al Petruzzelli con Il dio dell’amore. Domani ... bari.repubblica.it

Trova facilmente notizie e video collegati.