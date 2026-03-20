Domani inizia la 17ª edizione del Bif&st – Bari International Film TV Festival, che si svolgerà dal 21 al 28 marzo 2026. La manifestazione prevede anteprime, eventi speciali e numerose esibizioni musicali, attirando pubblico e professionisti del settore. La città si prepara ad accogliere filmmaker, attori e appassionati provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge interamente a Bari.

Manca veramente pochissimo alla 17ma edizione del Bif&st – Bari International Film TV Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. A dare il via ufficiale alla ricca programmazione del festival sarà la presentazione – in anteprima – di Il Dio dell’amore, scritto e diretto da Francesco Lagi. Il film, presentato all’interno della sezione Rosso di sera al Teatro Petruzzelli, si presenta come una nuova commedia sull’amore contemporaneo; in sala saranno presenti, insieme al regista Francesco Lagi, anche alcuni interpreti Anna Bellato, Enrico Borello, Francesco Colella, Corrado Fortuna, Vinicio Marchioni, Isabaella Ragonese e Vanessa Scalera. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Al via domani il Bif&st 2026: anteprime, eventi speciali e tanta musica

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