Oggi la Guardia di Finanza ha avviato controlli sulla rete dei distributori di benzina, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge sul taglio delle accise. Sono stati ispezionati diversi punti vendita per verificare la corretta applicazione delle nuove normative e l’assenza di eventuali irregolarità. L'operazione prosegue con l’obiettivo di monitorare il rispetto delle disposizioni e di contrastare eventuali abusivi.

Primo giorno di applicazione del decreto legge sul taglio delle accise per i carburanti ed è già scattata la caccia ai furbetti con un'azione di controllo sulla rete dei distributori. Positiva la reazione delle associazioni dei consumatori e dell'autotrasporto, anche se più voci chiedono misure strutturali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi su indicazione dei ministri del Mimit Adolfo Urso e del Mef Giancarlo Giorgetti- ha già trasmesso alla Guardia di finanza la lista dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi al taglio disposto dall'esecutivo, indicando le potenziali e più significative anomalie... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al setaccio della Finanza i distributori di benzina

Articoli correlati

Prezzi di diesel e benzina alle stelle: controlli della finanza nei distributoriDiesel e benzina sempre più cari: dopo pochi giorni di conflitto in Iran si stanno registrando forti aumenti del prezzo dei carburanti.

Una selezione di notizie su Al setaccio della Finanza i...

Temi più discussi: Affitti brevi, dal centro di Roma al lago di Garda annunci al setaccio per stanare gli illeciti; Piazza Moro e piazza Umberto al setaccio: un arresto per spaccio, denunce e droga sequestrata; Scoperta la fabbrica delle fatture false, sequestri per un milione a 36 imprenditori baresi: c'è pure un ex sindaco; Ritira un pacco con hashish al punto locker: 35enne arrestato a Oristano.

Controlli in ristoranti Nisseni, 35 lavoratori in nero o irregolari(ANSA) - CALTANISSETTA, 10 MAR - Trentacinque lavoratori in 'nero' o irregolari sono stati scoperti dalla guardia di finanza del comando provinciale di Caltanissetta durante controlli a sette attività ... msn.com

Cesena, giro di vite sulla sicurezza: nuovi controlli in zona stazioneIn nome della sicurezza, controlli interforze a Cesena: al setaccio la zona della stazione e diversi locali del centro. Nella giornata di mercoledì 4 ... corriereromagna.it

Confiscato appartamento di pregio a Gallarate: Guardia di Finanza contro traffici illeciti - facebook.com facebook

#GdiF #Rieti operazione di soccorso congiunta Guardia di Finanza, @cnsas_official , @vigilidelfuoco e @poliziadistato. Ritrovata una persona dispersa. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com